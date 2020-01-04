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Yeni Malatyaspor Bifouma ile sözleşme yeniledi

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor iç transfer çalışmaları kapsamında orta saha oyuncusu Thievy Bifouma'nın sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.

04.01.2020 16:03 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:08 Yeni Malatyaspor Bifouma ile sözleşme yeniledi
Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor iç transfer çalışmaları kapsamında orta saha oyuncusu Thievy Bifouma'nın sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.

Bu sezon sergilediği performans ve attığı 6 golle takımına büyük katkı sunan Bifouma ile masaya oturan sarı - kırmızılı yönetim Kongolu futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Malatya temsilcisi Bifouma ile yenilenen sözleşmeyi internet sitesinden taraftarlarına, "Futbolcumuz Thievy Bifouma'nın sözleşmesi 1+1 yıllık anlaşmayla 2021 yılına kadar uzatılmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun" ifadeleriyle duyurdu. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Malatya, Spor

Kaynak: İHA

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