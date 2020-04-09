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Yeni Malatyaspor'da 10 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor

Yeni Malatyaspor'da 2019-2020 sezon sonu itibariyle 10 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor.

09.04.2020 08:58 | Son Güncelleme: 09.04.2020 08:58
Yeni Malatyaspor'da 10 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor
Yeni Malatyaspor'da 2019-2020 sezon sonu itibariyle 10 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor.

Futbolda virüs arası sürerken kulüplerin cevabını en çok merak ettiği soruya geçtiğimiz günlerde FIFA yanıt vererek mayısta sözleşmesi biten futbolcuların olası yeniden başlangıç durumunda sözleşmelerinin devam edeceğini duyurmuştu.

Bu açıklama üzerine oldukça rahatlayan Yeni Malatyaspor Kulübü'nde sözleşmesi mayıs ayı itibariyle biten 10 futbolcu bulunuyor.

Sarı-kırmızılı kulüpte sözleşmesi sona erecek futbolcular arasında kulüpte geçirdiği 3 sezonda da istenen verim alınamayan ve küçük çaplı krize neden olan Issiar Dia da bulunuyor. Dia 3 sezon kaldığı Yeni Malatyaspor'a sayılı maçta katkı sunabilmişti. Sarı-kırmızılılarda Fabian Farnolle, Ufuk Ceylan, Arturo Mina, Erkan Kaş, Robin Yalçın, Mitchell Donald, Gökhan Töre, Issiar Dia, Kjartansson ve Eren Tozlu'nun sözleşmeleri sona erecek. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Yeni Malatyaspor, Issiar Dia, Spor
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