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Yeni Malatyaspor'da 2 ayrılık

Devre arası kamp çalışmaları için Antalya Belek'te toplanan Yeni Malatyaspor'da açıklanan kamp kadrosunda Yiğithan Güveli ve Rahman Buğra Çağıran yer almadı.

05.01.2020 11:03 | Son Güncelleme: 05.01.2020 11:08 Yeni Malatyaspor'da 2 ayrılık
Devre arası kamp çalışmaları için 'te toplanan Yeni Malatyaspor'da açıklanan kamp kadrosunda Yiğithan Güveli ve Rahman Buğra Çağıran yer almadı.

Sarı - kırmızılı kulüpte teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Yiğithan Güveli ve Rahman Buğra Çağıran ile yollarını ayırdığı açıklandı. Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada, ikinci devre kamp çalışmaları ve kadrosu hakkında şu ifadelere yer verildi:

"Takımımız devre arası kamp çalışmaları için 5.1.2020 tarihinde Antalya Belek'te toplanarak çalışmalarına başlayacak.

Antalya kamp kadromuz şu isimlerden oluşuyor:

Abdulsamed Damlu, Murat Akşit, Fabien Farnolle, Ufuk Ceylan, Mustafa Akbaş, Teenage Hadebe, Issam Chebake, Arturo Mina, Özer Özdemir, Sakıb Aytaç, Erkan Kaş, Robin Yalçın, Gökhan Töre, Murat Yıldırım, Ahmed Ildiz, Afriyie Acquah, Mitchell Donald, Moryke Fofana, Ghaylen Chaaleli, Guilherme Marques, Thievy Bifouma, Adis Jahovic, Umut Bulut." - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın, Antalya, Belek, Spor

Kaynak: İHA

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