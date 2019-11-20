Haberler » Spor » Yeni Malatyaspor'da Ali Ravcı ve Eren Tozlu öğrencilerle bir araya geldi - Spor

Yeni Malatyaspor'da Ali Ravcı ve Eren Tozlu öğrencilerle bir araya geldi

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı ile takımın forvet oyuncusu Eren Tozlu, İnönü Ortaokulu öğrencileriyle söyleşide bir araya geldi.

20.11.2019 15:45 | Son Güncelleme: 20.11.2019 15:52Yeni Malatyaspor'da Ali Ravcı ve Eren Tozlu öğrencilerle bir araya geldi
Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı ile takımın forvet oyuncusu Eren Tozlu, İnönü Ortaokulu öğrencileriyle söyleşide bir araya geldi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada söyleşiye dair şu bilgiler verildi:

"Sportif Direktörümüz Ali Ravcı ve futbolcumuz Eren Tozlu bugün İnönü Ortaokulu'nda minik taraftarlarımızla bir araya geldi. Öğrencilerin merak ettiği soruları sorup cevap bulduğu program, imza ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Okul müdürü Mustafa Mercan başta olmak üzere tüm öğretmen ve bizler gönülden kucaklayan minik taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz." - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
01:22 THY Euroleague: Barcelona: 89 - Fenerbahçe Beko: 63
01:11 Zeljko Obradovic yine molasıyla gündem oldu! 'Lütfen...'
01:04 Basketbol: THY Avrupa Ligi
00:46 Pınar Karşıyaka üst turu garantiledi!
00:30 Ronaldo'nun Georgina Rodriguez ile evlendiği iddia edildi!
23:52 Fernando Muslera'nın "Sakatım" diyerek İsrail'e gitmediği iddia edildi!
22:08 Beşiktaş Sompo Sigorta, Neptunas'a 86-80 yenildi
21:56 İzlanda maçında hoparlörden çalan müzikleri Şenol Güneş'in belirlediği ortaya çıktı!
21:02 Manchester United, Edin Dzeko'yu transfer etmek istiyor!
21.11.2019 01:45:49