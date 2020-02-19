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Yeni Malatyaspor'da Antalya mesaisi sürüyor

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor.

19.02.2020 14:17 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:17Yeni Malatyaspor'da Antalya mesaisi sürüyor
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında oynayacağı müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde, Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde tam kadro gerçekleştirilen antrenmanda Antalyaspor maçının taktik provası yapıldı. Antrenman öncesi saha ortasında toplantı yapan Kemal Özdeş, futbolcularına Antalya maçının önemine dair uyarılarda bulundu. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman taktik ağırlıklı çift kale maçla devam etti. Çalışmayı Kulüp 2. Başkanı Selim Pilten ve Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Çelebi de takip etti.

Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek. - MALATYA

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Kaynak: İHA

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