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Yeni Malatyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında 29 Eylül Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

25.09.2019 19:18Yeni Malatyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında 29 Eylül Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın basına açık bölümünde futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından fiziksel çalışmalar yaptı.
Futbolcular Gökhan Töre ve Thievy Bifouma, antrenmanda takımdan ayrı koştu.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Sergen Yalçın'ın takımına taktik çalışma yaptırdığı kaydedildi.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Antalyaspor, Spor

Kaynak: AA

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