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Yeni Malatyaspor'da Antalyaspor mesaisi sürüyor

Yeni Malatyaspor'da Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynanacak müsabakanın hazırlıkları sürüyor.

26.09.2019 11:37Yeni Malatyaspor'da Antalyaspor mesaisi sürüyor
Yeni Malatyaspor'da Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynanacak müsabakanın hazırlıkları sürüyor.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Bifouma'nın da antrenmanda yer alması teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda moraller yerinde. Antrenmanın başında saha ortasında kısa bir toplantı yapan Sergen Yalçın, futbolcularına mücadelelerinden memnun olduklarını, aynı mücadeleyle Antalya deplasmanından puanla döneceklerine inandığını söyledi. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda taktik çift kale maçla sona erdi.

Bu arada antrenmana sakatlığından dolayı uzun süredir takımdan ayrı kalan Gökhan Töre ve arka adalesindeki yırtıktan dolayı geçen haftaki Galatasaray maçında forma giyemeyen Bifouma da katıldı.

Töre ve Bifouma saha kenarında bir süre düz koşu yaptıktan sonra antrenör nezaretinde bireysel çalışma yaptılar.

Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre, Antalyaspor, Spor

Kaynak: İHA

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