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Yeni Malatyaspor'da bireysel antrenmanlar devam ediyor

Süper Lig takımları futbola verilen Coronavirüs arasında bireysel antrenmanlarını sürdürüyor.

25.03.2020 10:17 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:17
Yeni Malatyaspor'da bireysel antrenmanlar devam ediyor
Süper Lig takımları futbola verilen Coronavirüs arasında bireysel antrenmanlarını sürdürüyor. Yeni Malatyaspor'da futbolcuların günlük bireysel antrenmanlarını sürdürdükleri ifade edildi.

Hiç bir futbolcusuna ülkesine dönüş izni vermeyen sarı kırmızılılarda Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın belirlediği program doğrultusunda futbolcuların evlerinde antrenmanlarına devam ettiği ifade edildi. Hayatın durduğu Türkiye'de liglerin ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken, Yeni Malatyaspor Kulübü'nde de henüz öngörülür bir programın olmadığı kaydedildi.

Sportif Direktör Ravcı'nın dayısı vefat etti

Bu arada sarı kırmızılı kulüpte Sportif Direktör Ali Ravcı' nın dayısının vefat ettiği öğrenildi. Ravcı'nın virüs önlemleri çerçevesinde taziyeleri telefonla kabul ettiği belirtildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman, Koronavirüs, Spor

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