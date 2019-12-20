Haberler » Spor » Yeni Malatyaspor'da büyük üzüntü - Spor

Yeni Malatyaspor'da büyük üzüntü

Yeni Malatyaspor'un yabancı futbolcusu Arturo Mina, oğlunun yüksekten düşme sonucu yoğun bakıma alınmasıyla büyük üzüntü yaşadı.

20.12.2019 21:08 | Son Güncelleme: 20.12.2019 21:13 Yeni Malatyaspor'da büyük üzüntü
Yeni Malatyaspor'un yabancı futbolcusu Arturo Mina, oğlunun yüksekten düşme sonucu yoğun bakıma alınmasıyla büyük üzüntü yaşadı.

Başarılı futbolcunun minik oğlu Darius Ekvador'da evinin ikinci katından düşerek yaralandı. Yoğun bakıma alınan Darius'un hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Apar topar ülkesine giden Mina, Ç. Rizespor maçının kadrosundan çıkarıldı.

Sarı kırmızılı Kulüp tarafından konuya ilişkin şu bilgi verildi:

"Futbolcumuz Arturo Mina'nın oğlu Darius Mina 9 Aralık 2019 tarihinde evinin ikinci katından düşmüş ve bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Futbolcumuz Beşiktaş maçı öncesi bu olayın duyulmamasını rica etmiş ve maçtan sonra yoğun bakımda olan ve halen hayati tehlikesi devam eden oğlu için ülkesi Ekvador'a izin alarak gitmiştir. Kendisine Kulübümüz ve taraftarlarımız adına geçmiş olsun dileklerimizi sunar, oğluna Allah'tan acil şifalar dileriz." - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

21:45   Kayserispor ligden düşmeyeceğine inanıyor - Spor
21:44   Futbol: Süper Lig - Spor
21:30   Yeni Malatyaspor'dan Sivasspor'a gözdağı! - Spor
21:30   Futbol: TFF 1. Lig - Spor
21:26   Süper Lig: Antalyaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı) - Spor
20:52   BtcTurk Yeni Malatyaspor'lu Mina'dan kötü haber! - Spor
17:50   TFF geri adım attı! Harcama limitine dair çarpıcı karar - Spor
17:23   Son Dakika: UEFA'dan Başakşehir'e kınama cezası - Spor
16:57   PFDK, Galatasaray'a ceza yağdırdı! - Spor
15:31   Erzurumspor'dan esprili Beşiktaş paylaşımı! - Spor
20.12.2019 21:54:51