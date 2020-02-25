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Yeni Malatyaspor'da Chebake ile Bifouma'nın tedavisine başlandı

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da sakatlanan futbolcular Issam Chebake ile Thievy Bifouma'nın tedavisine başlandı.

25.02.2020 21:52 | Son Güncelleme: 25.02.2020 21:52Yeni Malatyaspor'da Chebake ile Bifouma'nın tedavisine başlandı
BtcTurk Yeni Malatyaspor'da sakatlanan futbolcular Issam Chebake ile Thievy Bifouma'nın tedavisine başlandı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabında futbolcular Chebake, Bifouma ve Eren Tozlu'nun sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.
Savunma oyuncusu Chebake'nin sağlık durumuyla ilgili, "Fraport TAV Antalyaspor maçında sol bacak üst ön adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Chebake'nin yapılan fiziki muayene ile tetkikler sonucunda zar yırtığı ve minimal kas içi kanama tespit edildi. Tedavisine başlandı." ifadelerine yer verildi.
Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında sakatlanan forvet oyuncusu Bifouma'nın sağlık durumuyla ilgili ise şunlar kaydedildi:
"Maçta aldığı darbeyle sol ayak bileğinden ve sağ kalçasından sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Bifouma'nın yapılan fiziki muayene ile tetkikleri sonucunda sol ayak bileğinde kemik ödemi ve birinci derece bağ yaralanması, sağ kalçada da 2 ayrı kas grubunda kas içi kanamayla yırtık tespit edildi. Futbolcumuzun tedavisine başlandı."
Öte yandan forvet oyuncusu Eren Tozlu'nun ise yaklaşık 2 ay önce sağ diz ön çapraz bağ ameliyatı geçirdiği belirtilerek, Eren'in bugün itibarıyla fizyoterapist eşliğinde saha çalışmalarına başladığı bildirildi.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Spor

Kaynak: AA

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