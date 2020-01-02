Yeni Malatyaspor'un Mehmet Ekici'yi istediği iddia edildi

2020'nin 6. ayında Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Ekici'nin adı ara transfer döneminde de bir çok kulüple anılıyor. Ancak bu tekliflerden en ciddisi Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Yeni Malatyaspor'dan geldiği belirtiliyor.

Sergen Yalçın bir önceki sezon da Ozan Tufan'ı istemiş, kiralık olarak kadrosuna katmış ve bu futbolcuyu şuanda hem Milli takımın hem de Fenerbahçe'nin orta sahada bel kemiği haline getirmişti. Mehmet Ekici'nin Guilherme takasıyla da Yeni Malatyaspor'a gidebileceği belirtiliyor.

Ekici'nin de bu teklife sıcak baktığı, yeni bir başlangıç için Malatya doğru bir adres olarak gördüğü öğrenildi.

KUBİLAY YILMAZ MALATYASPOR'DA

Devre transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Spartak Trnava takımından 23 yaşındaki forvet Kubilay Yılmaz'ı kadrosuna kattı. Gurbetçi futbolcuyla 1,5 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Transfer çalışmalarına hız veren Yeni Malatyaspor, forvet bölgesine ikinci transferini gerçekleştirdi. Sarı kırmızılılar Kayserispor'dan renklerine bağladığı Umut Bulut'un ardından bu kez de Slovakya ekibi Spartak Trnava'da forma giyen 23 yaşındaki golcü Kubilay Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

Gurbetçi bir ailenin çocuğu olan Avusturya doğumlu Kubilay Yılmaz, golcü özelliğinin yanı sıra kanatlarda da görev yapıyor. Sprinter özelliğiyle dikkat çeken Kubilay, iki ayağını da oldukça etkili kullanıyor.

Bu sezon Spartak Trnava formasıyla 10 karşılaşmaya çıkan genç futbolcu 3 gol kaydetti. Kubilay Yılmaz'ın Antalya kampına katılacağı belirtildi.