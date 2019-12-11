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Yeni Malatyaspor'da Eren Tozlu'nun sakatlığı moralleri bozdu

Yeni Malatyaspor'da Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan golcü futbolcu Eren Tozlu'nun çapraz bağlarında yırtık tespit edildiği ve takımdan uzun süre ayrı kalacağı açıklandı.

11.12.2019 10:06 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:11Yeni Malatyaspor'da Eren Tozlu'nun sakatlığı moralleri bozdu
Yeni Malatyaspor'da maçında sakatlanarak oyundan çıkan golcü futbolcu Eren Tozlu'nun çapraz bağlarında yırtık tespit edildiği ve takımdan uzun süre ayrı kalacağı açıklandı.

Yeni Malatyaspor'da Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Sivasspor müsabakasında bir pozisyon sonrası sakatlanarak oyundan çıkan golcü futbolcu Eren Tozlu'nun çapraz bağ yırtığından dolayı uzun süre takımdan ayrı kalacağı bildirildi. Doktorların ameliyat olmasını söylediği Eren'in bıçak altına yatması durumunda takımdan uzun süre ayrı kalacağı belirtildi. Takımda ikinci golcü durumundaki Eren Tozlu'nun sakatlığı sonrası sarı-kırmızılı yönetimin ara transferde forvet bölgesi için alternatif arayışlarına başlayacağı tahmin ediliyor.

Eren Tozlu'nun ligde geride kalan haftalarda 1 golü bulunuyor. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Spor

Kaynak: İHA

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