Yeni Malatyaspor'da Erzurumspor Maç Hazırlıkları

Evkur Yeni Malatyaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor
ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, sarı-siyahlıların Orduzu
Pınarbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmana, sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu
, Adem Büyük
ve Dia katılmadı.
Evkur Yeni Malatyaspor, 9 Aralık
Pazar günü saat 13.30'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını yarın tamamlayarak, uçakla Erzurum'a gidecek.
Evkur,Yeni Malatyaspor,Erzurumspor Kulübü
07 Aralık 2018 Cuma 16:47