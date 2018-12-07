07 Aralık 2018, 16:47
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Yeni Malatyaspor'da Erzurumspor Maç Hazırlıkları

Yeni Malatyaspor

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, sarı-siyahlıların Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmana, sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu, Adem Büyük ve Dia katılmadı.

Evkur Yeni Malatyaspor, 9 Aralık Pazar günü saat 13.30'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını yarın tamamlayarak, uçakla Erzurum'a gidecek. Evkur,Yeni Malatyaspor,Erzurumspor Kulübü
07 Aralık 2018 Cuma 16:47



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