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Yeni Malatyaspor'da Fenerbahçe hazırlıkları sürdü

Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

17.11.2019 14:33 | Son Güncelleme: 17.11.2019 14:38Yeni Malatyaspor'da Fenerbahçe hazırlıkları sürdü
Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan çalışmaya ülkelerinin milli takımında bulunan Fabian Farnolle ve Hadebe katılmadı. Sakatlıkları düzelen Rahman, Fofana ve Chaalali takımdan ayrı düz koşu yaparken, 3 oyuncunun da maç gününe hazır hale gelecekleri belirtildi.

Taktiksel antrenman yaklaşık 1.5 saat sürerken, Sergen Yalçın çift kale maçta Fenerbahçe maçında forma vermeyi düşündüğü oyuncuları bir arada oynattı.

Yeni Malatyaspor bu çalışmanın ardından 1 günlük izne ayrıldı. Sarı-kırmızılılar hazırlıklarına salı günü devam edecek. - MALATYA

Spor

Kaynak: İHA

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