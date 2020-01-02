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Yeni Malatyaspor'da forvete ikinci transfer

Devre transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Spartak Trnava takımından 23 yaşındaki forvet Kubilay Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

02.01.2020 09:38 | Son Güncelleme: 02.01.2020 09:43 Yeni Malatyaspor'da forvete ikinci transfer
Devre transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Spartak Trnava takımından 23 yaşındaki forvet Kubilay Yılmaz'ı kadrosuna kattı. Gurbetçi futbolcuyla 1,5 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Transfer çalışmalarına hız veren Yeni Malatyaspor, forvet bölgesine ikinci transferini gerçekleştirdi. Sarı kırmızılılar Kayserispor'dan renklerine bağladığı Umut Bulut'un ardından bu kez de Slovakya ekibi Spartak Trnava'da forma giyen 23 yaşındaki golcü Kubilay Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

Gurbetçi bir ailenin çocuğu olan Avusturya doğumlu Kubilay Yılmaz, golcü özelliğinin yanı sıra kanatlarda da görev yapıyor. Sprinter özelliğiyle dikkat çeken Kubilay, iki ayağını da oldukça etkili kullanıyor.

Bu sezon Spartak Trnava formasıyla 10 karşılaşmaya çıkan genç futbolcu 3 gol kaydetti. Kubilay Yılmaz'ın Antalya kampına katılacağı belirtildi. - MALATYA

Mustafa Fehmi Kubilay, Yeni Malatyaspor, Spartak Trnava, Spor

Kaynak: İHA

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