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Yeni Malatyaspor'da futbolcular çalışmalarına Malatya'da devam ediyor

Dünyada hayatı olduğu gibi futbolu da durduran Coronavirüs salgını arasında Yeni Malatyaspor'lu futbolcular bireysel çalışmalarını sürdürüyor.

02.04.2020 10:20 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:20
Yeni Malatyaspor'da futbolcular çalışmalarına Malatya'da devam ediyor
Dünyada hayatı olduğu gibi futbolu da durduran Coronavirüs salgını arasında Yeni Malatya spor 'lu futbolcular bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı futbolcuların kimisi kulüp tesislerinde, kimisi ise evinde bireysel çalışmalarına devam ediyor.
Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın hazırladığı özel program doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılı futbolcular antrenmanlarını video konferans yoluyla teknik heyetle paylaşıyor. Yabancı futbolculara ülkelerine gitme izni verilmeyen sarı kırmızılılarda Zimbabveli Teanege Hadebe ve golcü futbolcu Eren Tozlu bireysel çalışmalarını kulüp tesislerinde sürdürüyor. Çapraz bağ sakatlığından yeni çıkan ve yeni sezona hazırlanan Eren, antrenman sahası ve spor salonunu Hadebe ile dönüşümlü olarak kullanıyor. Virüs tehlikesi geçene kadar bu tempoyla hazırlıklarını sürdüreceğiz belirtilen sarı kırmızılı futbolcuların TFF'nin vereceği karara göre çalışma programlarına yön verecekleri ifade edildi.
Yeni Malatyaspor'da virüs salgınından dolayı kulüp personelinin önemli bir bölümüne de izin verildiği bildirildi.
(Mehmet Türel/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman, Koronavirüs, Güncel
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