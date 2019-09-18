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Yeni Malatyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında 22 Eylül Pazar sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.

18.09.2019 19:20Yeni Malatyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında 22 Eylül Pazar sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın basına açık bölümünde futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalıştı.
Sakatlıkları devam eden Gökhan Töre ve Thievy Bifouma antrenmana katılmadı. Hafif sakatlığı bulunan Moryke Fofana ise takımdan ayrı koşu yaptı.
İdmanın basına kapalı bölümünde ise takımın taktik çalıştığı bildirildi.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Spor

Kaynak: AA

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