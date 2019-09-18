Haberler » Spor » Haber

Yeni Malatyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında 22 Eylül Pazar sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.

18.09.2019 20:21
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında 22 Eylül Pazar sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın basına açık bölümünde futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalıştı.
Sakatlıkları devam eden Gökhan Töre ve Thievy Bifouma antrenmana katılmadı. Hafif sakatlığı bulunan Moryke Fofana ise takımdan ayrı koşu yaptı.
İdmanın basına kapalı bölümünde ise takımın taktik çalıştığı bildirildi.
Yeni Malatyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
20:48 UEFA Şampiyonlar Ligi: Club Brugge: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)
20:44 Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
20:39 Ali Koç: "Bir insanın sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir" -2-
20:38 Gazişehir Gaziantep'te Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
20:32 Manchester United, Lindelöf'ün sözleşmesini uzattı
20:26 2019 Avrupa Voleybol Şampiyonası 150 ülkeye ulaştı
20:21 Yeni Malatyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları