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Yeni Malatyaspor'da Galatasaray maçı öncesi moral yemeği

Btc Turk Yeni Malatyaspor'da hafta sonu oynanacak Galatasaray maçı öncesi futbolcular aileleriyle birlikte moral yemeğinde bir araya geldi.

18.09.2019 12:05Yeni Malatyaspor'da Galatasaray maçı öncesi moral yemeği
Btc Turk Yeni Malatyaspor'da hafta sonu oynanacak Galatasaray maçı öncesi futbolcular aileleriyle birlikte moral yemeğinde bir araya geldi.

Yeni Malatyaspor'da yapılan yemek organizasyonuna futbolcular aileleriyle birlikte katılırken, takımda morallerin yüksek olduğu gözlendi. Yemekte yeni transferlerin takım arkadaşlarına kısa sürede uyum sağladıkları gözlenirken, bu tür yemekli toplantılara bundan sonra da devam edileceği belirtildi.

Sportif Direktör Ali Ravcı, ailelerin de katıldığı yemekli toplantıları ara ara yaptıklarını belirterek, "Yorucu lig maratonu arasında biraz rutin işlerden uzaklaşmak için güzel bir yemek organizasyonu yapıldı. Zaten ara ara bu tür organizasyonları yapıyoruz. İnşallah bu aile ortamımız her zaman devam eder" diye konuştu.

Yemek sonrası futbolcular ve aileleri hatıra fotoğraf çektirdiler. - MALATYA

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Spor

Kaynak: İHA

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