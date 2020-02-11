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Yeni Malatyaspor'da Galatasaray mesaisi sürüyor

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor.

11.02.2020 13:17 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:17Yeni Malatyaspor'da Galatasaray mesaisi sürüyor
Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Pınarbaşı Tesisleri'nde, Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketlerinin ardından dar alanda yapılan pas çalışmasıyla sona erdi.

Tedavileri süren Gökhan Töre, Hadebe ve Fofana'nın düz koşu yaptığı antrenmanda Kemal Özdeş fırtınası esti. İstediklerini yapamayan oyuncuları sert şekilde uyaran Özdeş, yelekli takımda da sık sık değişikliğe giderek forma rekabeti konusunda mesaj verdi.

Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı antrenmanla deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Orduzu, Spor

Kaynak: İHA

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