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Yeni Malatyaspor'da Gaziantep FK. maçı mesaisi sürüyor

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor ligin 17. haftasında deplasmanda Gaziantep FK. ile oynayacağı maçının hazırlıklarına devam etti.

25.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:06 Yeni Malatyaspor'da Gaziantep FK. maçı mesaisi sürüyor
Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor ligin 17. haftasında deplasmanda FK. ile oynayacağı maçının hazırlıklarına devam etti.

Sergen Yalçın yönetiminde Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılan antrenmana sakatlıkları süren Issam Chebake ve Afriyie Acguah katılmadı. İki futbolcunun da Gaziantep FK. maçında takımdaki yerlerini alamayacakları belirtildi.

Çalışmaya Kayserispor'dan transfer edilen golcü futbolcu Umut Bulut da katıldı.

Antrenman öncesi futbolcularıyla saha ortasında bir toplantı yapan Sergen Yalçın, performansı konusunda memnun olmadığı bazı isimleri uyardı.

Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman taktik çift kale maçla sona erdi.

Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK. maçı hazırlıklarına devam edecek. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Spor

Kaynak: İHA

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