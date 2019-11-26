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Yeni Malatyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynanacağı Gençlerbirliği müsabakasının hazırlıklarına başladı.

26.11.2019 09:55 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:55Yeni Malatyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynanacağı müsabakasının hazırlıklarına başladı.
Nurettin Soykan Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular yenileme çalışması yaptı. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanda teknik heyet ve futbolcuların neşeli oldukları görüldü. İdmana izinli olan futbolcular katılmadı.
Antrenman öncesi saha ortasında futbolcularıyla bir toplantı yapan Sergen Yalçın, sergilenen mücadeleden memnun olduğunu söyledi. Yalçın, oyuncularına yeni bir haftaya girdiklerini ve Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacakları maça iyi hazırlanmaları gerektiğini ifade etti.
"GALİBİYETİ HAK EDEN BİR OYUN OYNADIK"
Bu arada takımdaki son durumuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Yeni Malatyaspor 2. Başkanı Selim Pilten, önlerinde bulunan Gençlerbirliği maçına iyi hazırlanmaları gerektiğini söyledi. Pilten, "Fenerbahçe karşısında galibiyeti hak eden bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Müsabakada verilen ya da verilmeyen kararlar tartışılmaya devam ediyor. Biz ligin iyi ekiplerinden birisi karşısında iyi mücadele ettik. Bu anlamda futbolcularımızı ve teknik heyetimizi kutluyorum. Şimdi önümüzde yeni bir hafta var. Gençlerbirliği geçen hafta kazanarak moral buldu. Bizim için kolay maç olmayacak" diye konuştu.

Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Güncel

Kaynak: İHA

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