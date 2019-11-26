Haberler » Spor » Yeni Malatyaspor'da Gençlerbirliği mesaisi başladı - Spor

Yeni Malatyaspor'da Gençlerbirliği mesaisi başladı

Süper Lig'de 19 puanla 6'ncı sırada bulunan BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligin 13'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı.

26.11.2019 17:30 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:31Yeni Malatyaspor'da Gençlerbirliği mesaisi başladı

Süper Lig'de 19 puanla 6'ncı sırada bulunan BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligin 13'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'de geride kalan 12 haftalık bölümde 19 puan toplayan ve puan tablosunda altıncı sırada yer alan BtcTurk Yeni Malatyaspor, 29 Kasım Cuma günü saat 20.30'da deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile başladı. Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana bütün futbolcular katılırken, takımda Hadebe dışında eksik bulunmuyor. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda düz koşu yapıldı. Antrenman öncesi oyuncularıyla kısa bir toplantı yapan Sergen Yalçın, futbolcularına Fenerbahçe maçının geride kaldığını, önlerinde olan Gençlerbirliği maçına odaklanmaları gerektiğini söyledi. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman taktiksel çalışmayla son buldu.

Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İdmandan görüntüler

Futbolcuların çalışması

Genel ve detay görüntüler



Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
18:08 Alanyaspor Teknik Direktörü Bulut: "19 puanda kalmamamız lazım"
18:08 Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Tekirdağ'a 107 milyon TL'lik yatırım
18:08 Çağlar Söyüncü'nün menajeri açıkladı! Transfer...
18:02 Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi'den taraftara çağrı Açıklaması
18:02 Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi
17:45 Süper Lig'de 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi!
17:38 Galatasaray, Arda Turan için resmi teklifte bulunacak
17:12 Galatasaray U19 takımı, Club Brugge U19 takımını 2-1 ile geçti
16:05 İstanbul'da bu minibüse binenler, kafasını nereye çevirse Atatürk'ü görüyor
16:04 Atatürk'e benzetilen Göksal Kaya tepki çeken fotoğraflarına açıklık getirdi
14:40 Bafetimbi Gomis ateşi yaktı: Bir gün Galatasaray'a döneceğim
14:17 Ödül törenine damga vuran şakalaşma! Guardiola'dan Klopp'a: Kupaları takas edebiliriz
13:35 Yüzüne asit atılan Berfin: Kadına şiddet son bulsun
13:34 AK Partili Başkan, İmamoğlu'nun hükümeti eleştirdiği sözleri alkışlamadı
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
26.11.2019 18:10:41