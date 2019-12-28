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Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre, Gaziantep FK maçının kadrosundan çıkarıldı

BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcu Gökhan Töre'nin sakatlığı nedeniyle yarın Gaziantep Futbol Kulübü (Gaziantep FK) ile oynanacak maçın kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

28.12.2019 23:02 | Son Güncelleme: 28.12.2019 23:02 Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre, Gaziantep FK maçının kadrosundan çıkarıldı
BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcu Gökhan Töre'nin sakatlığı nedeniyle yarın Futbol Kulübü (Gaziantep FK) ile oynanacak maçın kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Gökhan Töre'nin durumuna ilişkin şöyle denildi:
"Kulüp doktorumuz Nevzad Denerel'in yapmış olduğu açıklamaya göre, sağ bacak alt baldırında ağrı hisseden Gökhan Töre, antrenmanı yarıda bırakmıştır. Yapılan fizik muayene ve tetkikleri sonucunda kas içi kanama tespit edilmiş olup yarınki maçın kadrosunda yer alamayacaktır."

Batı Çalışma Grubu, Gökhan Töre, Gaziantep, Spor

Kaynak: AA

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