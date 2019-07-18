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Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre sağlık kontrolünden geçti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un anlaşmaya vardığı kanat oyuncusu Gökhan Töre sağlık kontrolünden geçti.

18.07.2019 21:54 Yeni Malatyaspor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un anlaşmaya vardığı kanat oyuncusu Gökhan Töre sağlık kontrolünden geçti.
Sarı-siyahlı takımın renklerine bağladığı oyuncu Gökhan Töre, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirildi. Yapılan detaylı kan tetkikleri ile başlayan kontrollerde Töre, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.


Kaynak: DHA
Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre, İstanbul, Spor

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