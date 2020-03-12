Yeni Malatyaspor'da gözler Kayserispor maçına çevrildi
Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde çıkılan 2 maçtan 1 puan alınmasının ardından gözler hafta sonu oynanacak Kayserispor maçına çevrildi.
12.03.2020 11:35 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:35
Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde çıkılan 2 maçtan 1 puan alınmasının ardından gözler hafta sonu oynanacak Kayserispor maçına çevrildi.
Erteleme maçında Trabzonspor'a 3-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, önünde bulunan 3 maçtan en az 6 puan hedefliyor.
Süper Lig'deki üçüncü senesinde en kötü sezonunu yaşayan sarı-kırmızılılar, ligin ikinci yarısında oynadığı maçlarda henüz puan alamadı. Ligdeki kötü süreci atlamak için teknik adam değişikliğine giden ve Kemal Özdeş'in yerine Hikmet Karaman'ı getiren Malatya temsilcisi, ligin 26. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oldukça kritik bir müsabakaya çıkacak.
Ligin ikinci yarısında henüz galibiyetle tanışamayan ve tehlikeli düşüşünü sürdüren Malatya ekibi, önünde bulunan 3 maçtan en az 6 puan hedefliyor.
Alt sıralardaki rakibi Kayserispor ile bu hafta deplasmanda karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, ardından 2 hafta art arda sahasında oynayacak.
Kayserispor maçının hazırlıklarına ara vermeden başlayan Yeni Malatyaspor'da kırmızı kart cezası devam eden Hadebe cezalı olduğu için forma giyemeyecek.
(Mehmet Türel/İHA)
Erteleme maçında Trabzonspor'a 3-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, önünde bulunan 3 maçtan en az 6 puan hedefliyor.
Süper Lig'deki üçüncü senesinde en kötü sezonunu yaşayan sarı-kırmızılılar, ligin ikinci yarısında oynadığı maçlarda henüz puan alamadı. Ligdeki kötü süreci atlamak için teknik adam değişikliğine giden ve Kemal Özdeş'in yerine Hikmet Karaman'ı getiren Malatya temsilcisi, ligin 26. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oldukça kritik bir müsabakaya çıkacak.
Ligin ikinci yarısında henüz galibiyetle tanışamayan ve tehlikeli düşüşünü sürdüren Malatya ekibi, önünde bulunan 3 maçtan en az 6 puan hedefliyor.
Alt sıralardaki rakibi Kayserispor ile bu hafta deplasmanda karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, ardından 2 hafta art arda sahasında oynayacak.
Kayserispor maçının hazırlıklarına ara vermeden başlayan Yeni Malatyaspor'da kırmızı kart cezası devam eden Hadebe cezalı olduğu için forma giyemeyecek.
(Mehmet Türel/İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman, Kayserispor, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Güncel
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Güncel
Ulusal Sağlık Komisyonu'nun başındaki isim koronavirüsün bitişi için tarih verdi
Güncel
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?