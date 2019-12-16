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Yeni Malatyaspor'da gözler kupaya çevrildi

Ligde Beşiktaş'ı yenerek moral bulan Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda 3-1'in rövanşında Ankara temsilcisi Keçiörengücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

16.12.2019 10:02 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:07Yeni Malatyaspor'da gözler kupaya çevrildi
Ligde 'ı yenerek moral bulan Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda 3-1'in rövanşında temsilcisi Keçiörengücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Ligde kazanarak moral bulan sarı-kırmızılılar kupada ilk maçtan elde ettiği avantajlı skorla Ankara'da turu geçmek istiyor. Beşiktaş maçının ardından Malatya'ya dönmeyen Yeni Malatyaspor, Başkent'e geçerek maç saatini beklemeye başlayacak.

Sergen Yalçın'ın ligde görev vermediği isimleri tercih etmesinin beklendiği Keçiörengücü karşılaşması 18 Aralık Çarşamba günü saat 13.45'te Aktepe Stadı'nda oynanacak.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren Eren Tozlu bu karşılamada forma giyemeyecek. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, Ankara, Spor

Kaynak: İHA

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