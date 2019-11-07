Haberler » Spor » Yeni Malatyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor

Yeni Malatyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor

Yeni Malatyaspor, ligin 11.haftasında 10 Kasım Pazar günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına devam ediyor.

07.11.2019 09:59 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:04 Yeni Malatyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor
Yeni Malatyaspor, ligin 11.haftasında 10 Kasım Pazar günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına devam ediyor.

Süper Lig'de 10 hafta sonunda topladığı 17 puanla üçüncü sırada bulunan Yeni Malatyaspor, ligin 11. haftasında 10 Kasım Pazar günü saat 14.00'te İzmir ekibi Göztepe ile karşılaşacak.

Malatya temsilcisi, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Düz koşu, ısınma hareketleri ve 5'e 2 ile başlayan antrenman taktiksel çalışmayla son buldu. Sakatlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören orta saha oyuncusu Ghaylen Chalali, kondisyoner eşliğinde düz koşu yaptı.

Antrenmanda Bifouma, Fofana ve Sakıb Aytaç ise takımla birlikte çalıştı.

Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanın ardından İzmir'e gidecek. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, 10 Kasım, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
11:52   Kilo vermek için başladığı yüzmede 7 şampiyonluk kazandı
11:51   Hamdi Elcuman İyi bir başlangıç oldu, umarım devamı gelecek
11:50   Aydınlı voleybolcular öğrencilerle buluştu
11:48   Ramsey gol attı, Ronaldo'dan özür diledi
11:43   Sarıkamış'ta sultanlara kupa ve madalya verildi
11:48   Ramsey gol attı, Ronaldo'dan özür diledi
11:33   Pascal Nouma'dan Babel'e olay gönderme: Pamuk şeker bir şey yazmış mı?
11:13   Galatasaray Avrupa'da 47 yıl sonra en farklı ikinci mağlubiyetini aldı!
10:02   8-0 paylaşımı yapan Babel, 6-0'ın ardından çok eleştirildi
09:40   Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gol atamayan tek takım
7.11.2019 11:55:20