Yeni Malatyaspor'da idari menajerliğe Mehmet Gömülü getirildi

Yeni Malatyaspor'da idari menajerlik görevine Mehmet Gömülü'nün getirildiği açıklandı. Daha önce kulüpte yöneticilik yapan Gömülü'nün, idari işler ve teknik heyet ile yönetimin arasındaki koordinasyonun sağlanmasında görev alacağı ifade edildi. Yeni Malatyaspor kulübünden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geçmiş dönemlerde kulübümüzde yönetim kurulu üyeliği yapmış olan Mehmet Gömülü, Yönetim Kurulu'muzun almış olduğu karar sonrası kulübümüzde İdari Menajerlik görevine getirilmiştir. İdari menajerimiz Mehmet Gömülü'yü tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz."

(İHA)

Kaynak: İHA