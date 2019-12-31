Haberler » Spor » Yeni Malatyaspor'da ikinci yarı hazırlıkları 5 Ocak'ta başlayacak - Spor

Yeni Malatyaspor'da ikinci yarı hazırlıkları 5 Ocak'ta başlayacak

Süper Lig'in ilk yarısını 24 puanla 8. sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor'da futbolculara 1 haftalık izin verildi.

31.12.2019 09:13 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:18 Yeni Malatyaspor'da ikinci yarı hazırlıkları 5 Ocak'ta başlayacak
Süper Lig'in ilk yarısını 24 puanla 8. sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor'da futbolculara 1 haftalık izin verildi. Sarı-kırmızılılar, 5 Ocak Pazar günü Antalya Belek'te toplanarak ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak. Malatya ekibi, Antalya'da geçireceği yaklaşık 10 günlük hazırlık döneminde 2 de hazırlık maçı oynamayı planlıyor.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun son maçında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olan ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Yeni Malatyaspor, bu müsabakanın ardından 1 haftalık izne ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, 5 Ocak Pazar günü Antalya Belek'te toplanarak 2. yarı hazırlıklarının startını verecek. Burada yaklaşık 10 günlük bir kamp yapmayı planlayan Yeni Malatyaspor, kampın bitiminin ardından Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Sivasspor ile oynayacağı maç için Sivas'a geçecek. 14-15 ya da 16 Ocak tarihlerinde oynanacak kupa müsabakalarının programına göre devre arası kampını noktalayacak olan sarı-kırmızılıların Antalya'da 2 hazırlık maçı oynamayı planladığı bildirildi.

Malatya ekibinde kamp kadrosunun açıklandığı ve bazı futbolculara kendilerine kulüp bulmalarının söyleneceği öğrenildi. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

10:44   UEFA standartlarında 60 milyonluk amatör stat - Spor
10:38   Altınordulu Ravil, Avrupa devlerinin göz hapsinde (FOTOĞRAF) - Spor
10:36   Altay'da Adamu parlıyor - Spor
10:34   Serik'te devre arası kamp hareketliliği başladı - Spor
10:28   İlk yarının en hırçını Gençlerbirliği - Spor
09:38   Ünal Karaman'dan havalimanında taraftarlara duygusal veda - Spor
09:17   Cenk Gönen'den Beşiktaş açıklaması: İnşallah bir daha nasip olur - Spor
08:49   Antalyaspor, Stjepan Tomas ile yollarını ayırdı - Spor
08:10   Trabzonspor'da ilk teknik direktör adayı Erol Bulut - Spor
08:10   Galatasaray'dan Nzonzi'ye 150 bin Euro ceza! Fransız yıldız Lyon'la anlaştı - Spor
31.12.2019 10:45:46