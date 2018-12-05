05 Aralık 2018, 14:37
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Yeni Malatyaspor'da İlk Yarı Hedefi En Az 27 Puan

Yeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 27 puan ve üzerinde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Gevrek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Evkur Yeni Malatyaspor'un  ikinci sezonunu geçirdiği Süper Lig'de başarılı bir performans sergilediğini  belirtti.
Daha başarılı olabilmek için çaba gösterdiklerini aktaran Adil Gevrek,  14 haftası geride kalan ligde, şu ana kadar iyi bir gidişatlarının olduğunu  kaydetti.
Başkan Gevrek, ligin 14. haftasında sahalarında Akhisarspor ile 1-1  berabere kaldıkları maçta iyi bir oyun ortaya koyamadıklarını dile getirerek,  "Karşılaşmadan aldığımız 1 puanı küçümsemiyoruz ama sahamızda oynadığımız maçları  kayıpsız atlatmamız gerek. Akhisarspor maçı kazanmamız gereken bir karşılaşmaydı  ancak olmadı. Sahamızda oynayacağımız tüm maçları kazanmak istiyoruz. Arada  kazalar olabilir ancak Akhisarspor maçı kazanabileceğimiz bir maçtı." diye  konuştu.
Ligin ilk yarısında oynayacakları 3 maça odaklandıklarını vurgulayan  Adil Gevrek, "Önümüzde Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Antalyaspor ve Bursaspor  maçları var. Bu maçları kayıpsız atlatmak istiyoruz. Sezon başında ilk yarı için  27 puan hedefi koymuştuk. Bu hedefe ulaşıp üzerine çıkmaya çalışacağız. Şu an  ligde iyi durumdayız. Akhisar maçını kazanmış olsaydık, ligde üçüncü sıraya  yükselecektik. Ligdeki iyi gidişatımızı sürdürmek istiyoruz." ifadelerini  kullandı.
"Şu an için transferi konuşmak uygun olmaz"
Adil Gevrek, transfer konusunda ise şu değerlendirmede bulundu:
"Mutlaka her takım çalışmalarını yapar ancak şu an için transferi  konuşmak uygun olmaz. Biz önce önümüzdeki hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor  ile oynayacağımız maça bakıyoruz. İlk yarıyı güzel bir yerde tamamlamak  istiyoruz. Ondan sonra gerekli çalışmaları yaparız. Yeni Malatyaspor'u hak ettiği  yere taşımak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız."
Başkan Gevrek, takımın başarısında önemli etkisinin bulunduğu  taraftarlardan iç sahadaki maçlarda daha çok destek beklediklerini sözlerine  ekledi.
Sahasında 1 kez yenildi
Evkur Yeni Malatyaspor, bu sezon iç saha maçlarındaki performansıyla  dikkati çekiyor.
Sarı-siyahlı takım, ligde çıktığı 7 iç saha maçında 4 galibiyet, 2  beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Seyircisi önünde 7 maçta 14 puan toplayan Malatya ekibi, bu maçlarda  rakip fileleri 14 kez havalandırırken, kalesinde 6 gol gördü.
Evkur Yeni Malatyaspor, iç sahada oynadığı maçlarda Fenerbahçe, Çaykur  Rizespor, Galatasaray ve Trabzonspor'u yenerken, Demir Grup Sivasspor ve  Akhisarspor ile berabere kaldı. Sarı-siyahlı ekip, seyircisi önünde sadece Atiker  Konyaspor maçından puansız ayrıldı.
Sahasındaki 4 maçta kalesini gole kapattı
Sarı-siyahlı takım, teknik direktör Erol Bulut döneminde özellikle  savunmada iyi bir grafik çiziyor.
Süper Lig'de 14 haftada kalesinde 14 gol gören Evkur Yeni Malatyaspor,  lider Medipol Başakşehir'in (6) ardından Bursaspor ile en az gol yiyen ikinci  takım unvanını paylaşıyor.
Malatya ekibi, bu sezon sahasında oynadığı 7 maçın 4'ünde kalesini  gole kapatmayı başardı. Sarı-siyahlılar, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Galatasaray  ve Trabzonspor maçlarında gol yemedi.
Evkur,Yeni Malatyaspor

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