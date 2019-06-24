24.06.2019 18:00
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Yeni Malatyaspor'da Jahovic ile Murat Akşit sağlık kontrolünden geçti

Yeni Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un anlaşmaya vardığı forvet oyuncusu Adis Jahovic ile kaleci Murat Akşit sağlık kontrolünden geçti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor 'un anlaşmaya vardığı forvet oyuncusu Adis Jahovic ile kaleci Murat Akşit sağlık kontrolünden geçti.
Sarı siyahlı takımın renklerine bağladığı oyuncular Jahovic ile Murat Akşit, İstanbul 'da sağlık kontrolünden geçirildi. Yapılan detaylı kan tetkikleri ile başlayan kontrollerde Murat ve Jahovic, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Futbolcuların akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.


Kaynak: DHA
İstanbul , Evkur , Yeni Malatyaspor , Spor

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