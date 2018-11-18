18 Kasım 2018, 19:10
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Yeni Malatyaspor'da Kasımpaşa Maçı Hazırlıkları

Yeni Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor, 21 Yaş Altı takımıyla yaptığı hazırlık maçını 5-1 kazandı.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor, 21 Yaş Altı takımıyla yaptığı hazırlık maçını 5-1 kazandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı ekip, milli maç dolayısıyla lige verilen arayı hazırlık maçı yaparak değerlendirdi.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçında Evkur Yeni Malatyaspor'un gollerini Adem Büyük, Eren Tozlu (2), Michael Pereira ve Murat Yıldırım attı.

21 Yaş Altı takımın tek golünü ise İkbal İpek kaydetti. Evkur,Kasımpaşa,Yeni Malatyaspor
18 Kasım 2018 Pazar 19:10



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