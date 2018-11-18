Yeni Malatyaspor'da Kasımpaşa Maçı Hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Kasımpaşa
ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor
, 21 Yaş Altı takımıyla yaptığı hazırlık maçını 5-1 kazandı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı ekip, milli maç dolayısıyla lige verilen arayı hazırlık maçı yaparak değerlendirdi.
Nurettin Soykan Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçında Evkur Yeni Malatyaspor'un gollerini Adem Büyük
, Eren Tozlu
(2), Michael Pereira
ve Murat Yıldırım
attı.
21 Yaş Altı takımın tek golünü ise İkbal İpek kaydetti.
Evkur,Kasımpaşa,Yeni Malatyaspor
18 Kasım 2018 Pazar 19:10