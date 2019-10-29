Haberler » Güncel » Yeni Malatyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

Yeni Malatyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'de 9 hafta sonunda topladığı 16 puanla 3. sırada bulunan Yeni Malatyaspor'da ligin 10. haftasında deplasmanda oynanacak Kasımpaşa müsabakasının hazırlıkları sürüyor.

29.10.2019 13:45Yeni Malatyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor
Süper Lig'de 9 hafta sonunda topladığı 16 puanla 3. sırada bulunan Yeni Malatyaspor'da ligin 10. haftasında deplasmanda oynanacak Kasımpaşa müsabakasının hazırlıkları sürüyor.
Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Kayserispror maçında ilk on birde oynayan futbolcular kısa bir yenileme çalışması yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda teknik heyet ve futbolcuların neşeli oldukları görüldü. Antrenmana izinli olan futbolcular katılmadı. Kaburgasındaki kırık nedeniyle takımdan 1 ay ayrı kalacağı açıklanan Chalaali de çalışmada yer almadı. Antrenman öncesi oyuncularıyla saha ortasında kısa bir toplantı yapan Sergen Yalçın, Kayserispor galibiyetinden dolayı herkesi tebrik etti. Yalçın önlerinde bulunan 3 maçlık periyodun ligdeki durumlarının netleşmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.
Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
(İHA)

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:16 Manisa'da 1923 kişi harmandalı oynadı
18:16 Spor dünya işitme engelliler bisiklet şampiyonası, gaziantep'te başladı
18:16 Antalya bedenleriyle ay yıldız oluşturup, kumaşları birleştirerek türk bayrağı yaptılar
18:16 Sivas'ta yem fabrikası ve süt işleme tesisi temeli atıldı
18:15 "Amerika Yüzyılının Sonunda Türkiye, Rusya ve Çin" konferansı" - BAKÜ
18:14 Tarihi balık-ekmek turizm kooperatifi başkanı: ibb'nin tebligatı ulaştı
18:14 Tunceli'de cumhuriyet bayramı coşkusu
29.10.2019 18:17:33