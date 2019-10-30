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Yeni Malatyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında 3 Kasım Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

30.10.2019 17:12Yeni Malatyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında 3 Kasım Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın basına açık bölümünde futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından fiziksel çalışmalar yaptı.
Antrenmana, sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Tunus asıllı orta saha oyuncusu Ghaylene Chaalali katılmadı.
Uzun süren sakatlığının ardından takıma katılan Yiğithan Güveli ise çalışmalarını sürdürdü.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Sergen Yalçın'ın sarı-siyahlı takıma taktik çalışma yaptırdığı kaydedildi.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: AA

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