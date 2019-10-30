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Yeni Malatyaspor'da Kasımpaşa mesaisi sürüyor

Süper Lig'de 16 puanla 3. sırada bulunan Yeni Malatyaspor'da ligin 10. haftasında 3 Ekim Pazar günü 16.30'da deplasmanda oynanacak Kasımpaşa müsabakasının hazırlıkları sürüyor.

30.10.2019 13:15Yeni Malatyaspor'da Kasımpaşa mesaisi sürüyor
Süper Lig'de 16 puanla 3. sırada bulunan Yeni Malatyaspor'da ligin 10. haftasında 3 Ekim Pazar günü 16.30'da deplasmanda oynanacak Kasımpaşa müsabakasının hazırlıkları sürüyor.
Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılan antrenmana bütün futbolcular katılırken, takımda Chaalali dışında eksik bulunmadığı kaydedildi. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda taktik bir çalışma yapıldı. Antrenman öncesi oyuncularıyla saha ortasında kısa bir toplantı yapan Sergen Yalçın, Kayserispor maçının geride kaldığını ve Kasımpaşa ile deplasmanda zor bir 90 dakika oynayacaklarını paylaştı. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman taktiksel çalışmayla son buldu.
Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
(Mehmet Türel/İHA)

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa, Güncel

Kaynak: İHA

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