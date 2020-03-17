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Yeni Malatyaspor'da Kasımpaşa mesaisi sürüyor

Süper Lig'inl 27. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

17.03.2020 14:11 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:11
Yeni Malatyaspor'da Kasımpaşa mesaisi sürüyor
Süper Lig'inl 27. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde Hikmet Karaman yönetiminde çalışan sarı-kırmızılılarda korona virüs şüphesiyle gittiği İstanbul'da testi negatif çıkan Bifouma dışında eksik bulunmuyor.

Antrenman öncesi futbolcularıyla saha ortasında toplantı yapan Hikmet Karaman, herkese bir an önce toparlanması çağrısında bulundu. İdman, ısınma hareketlerinin ardından yapılan teknik ve taktik çalışmayla son buldu.

Yeni Malatyaspor'da bu maçta kart cezaları sona eren Hadabe ve Donald forma giyebilecek. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman, Kasımpaşa, Spor

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