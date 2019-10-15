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Yeni Malatyaspor'da Konya mesaisi başladı

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, 2 günlük iznin ardından Nurettin Soykan Tesisleri'nde toplanarak hazırlıklara yeniden başladı.

15.10.2019 13:07Yeni Malatyaspor'da Konya mesaisi başladı
Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, 2 günlük iznin ardından Nurettin Soykan Tesisleri'nde toplanarak hazırlıklara yeniden başladı.

Günün ilk çalışmasını salonda yapan sarı-kırmızılılarda sakatlıkları düzelen Arturo Mina ve Gökhan Töre'nin de takımlar birlikte çalışmalarda yer alacağı belirtildi. Uzun bir aradan sonra ilk kez tam kadro çalışma fırsatı yakalayan Malatyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın farklı mevkilerde alternatiflerin çoğalmasıyla forma rekabeti konusunda futbolcularına 'çalışan formayı alır' mesajı verdiği belirtildi.

Bu arada uzun süre ayrı kaldığı takıma iyileşerek yeniden dönen orta saha oyuncusu Gökhan Töre'nin hırslı hali dikkatlerden kaçmadı. Başarılı oyuncu bireysel çalışmalarla güç depolamak için salonda yoğun bir mesai harcıyor.

Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek. - MALATYA

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Kaynak: İHA

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