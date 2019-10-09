Yeni malatyaspor'da konyaspor hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 8'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor 'a konuk olacak BtckTurk Yeni Malatyaspor, 3 günlük iznin ardından çalışmalarına başladı.Geçtiğimiz 7 hafta sonunda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3'te mağlubiyet alarak 10 puan toplayan BtcTurk Yeni Malatyaspor, milli arada hazırlık maçında Medipol Başakşehir ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Yukatel Denizlispor karşısında aldığı 5-1'lik galibiyetle milli araya moralli giren BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligin 8'inci haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın nezaretinde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, istasyon çalışmasının ardından gerçekleştirilen taktik çalışmayla tamamlandı. Sarı-siyahlılar, milli ara sebebilye cumartesi günü İstanbul'da Medipol Başakşehir ile hazırlık karşılaşması oynayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

FOFANA SALONDA ÇALIŞTI

Öte yandan sakatlıklarını tamamlayan Yiğithan Güveli ve Arturo Mina, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı düz koşu yaptı. Yukatel Denizlispor karşılaşmasında bir sakatlık yaşayan Fofana ise takımdan ayrı salonda çalıştı. Fofana'nın sakatlığının ciddi olmadığı bildirildi. Sakatlığı sonrası takımdan ayrı bireysel çalışmalara başlayan Gökhan Töre, takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.

Sarı-siyahlılarda, milli takımlarda olan kaleci Fabien Farnolle, Murat Akşit, Özer Özdemir, İssam Chebake ve Ghaylene Chaalali de antrenmanda yer almadı.

- Malatya