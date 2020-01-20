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Yeni Malatyaspor'da kupa mesaisi başladı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında Perşembe günü seyircisi önünde Sivasspor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarına başladı.

20.01.2020 16:37 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:42Yeni Malatyaspor'da kupa mesaisi başladı
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında Perşembe günü seyircisi önünde ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarına başladı.

İkinci yarının ilk maçında deplasmanda 'e 4-1 mağlup olarak taraftarını üzen sarı kırmızılılarda gözler kupa maçına çevrildi.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde Sportif Direktör Ali Ravcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı kırmızılı takım yenileme çalışması yaptı.

4-0'ın rövanşında Sivasspor ile karşılaşacak Malatya temsilcisinde Ali Ravcı'nın ligdeki Trabzonspor müsabakasını düşünerek yedek ağırlıklı bir kadroyu sahaya süreceği tahmin ediliyor.

Yeni Malatyaspor'da kupa maçı hazırlıkları yarın yapılacak antrenmanla devam edecek. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Türkiye Kupası, Başakşehir, Sivasspor, Spor

Kaynak: İHA

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