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Yeni Malatyaspor'da Özdeş ile devam kararı

Süper Lig'de 7 haftadır galip gelemeyen Yeni Malatyaspor'da, Antalyaspor yenilgisi sonrası acil olarak toplanan yönetim kurulu Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yola devam etme kararı aldı.

24.02.2020 13:16 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:16Yeni Malatyaspor'da Özdeş ile devam kararı
Süper Lig'de 7 haftadır galip gelemeyen Yeni Malatyaspor'da, yenilgisi sonrası acil olarak toplanan yönetim kurulu Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yola devam etme kararı aldı.

Akşam başlayıp gece geç saatlere kadar süren toplantıdan Özdeş'e güvenoyu çıkarken, takım üzerinde bazı radikal kararların alınması yönünde de ortak kanaate varıldığı öğrenildi. Yönetimin devam kararı almasının ardından tecrübeli hocanın İstanbul'a gittiği, salı günü yeniden Malatya'ya dönerek takımının başında çalışmaya çıkacağı belirtildi. Yeni Malatyaspor Kemal Özdeş yönetiminde çıktığı 4 maçta puan kazanamayarak küme düşme hattındaki takımlarla arasındaki puan farkını koruyamadı.

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Yeni Malatyaspor, Antalyaspor, Spor

Kaynak: İHA

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