Haberler » Spor » Yeni Malatyaspor'da Remi Walter sağlık kontrolünden geçti - Spor

Yeni Malatyaspor'da Remi Walter sağlık kontrolünden geçti

Süper Lig temsilcisi BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Fransa 1'inci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nice'den transfer ettiği 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Remi Walter sağlık kontrolünden geçti.

23.01.2020 10:48 | Son Güncelleme: 23.01.2020 10:48Yeni Malatyaspor'da Remi Walter sağlık kontrolünden geçti

Süper Lig temsilcisi BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Fransa 1'inci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nice'den transfer ettiği 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Remi Walter sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-siyahlı takımın renklerine bağladığı Remi Walter, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirildi. Yapılan detaylı kan tetkikleri ile başlayan kontrollerde Walter, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.



Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:29  Melbourne'de favoriler hata yapmadı
12:28  Türkiye'nin en büyük kış sporu etkinliği Red Bull Homerun'a kayıtlar devam ediyor
12:28  Arkas Spor, Efeler Ligi'nde Fenerbahçe HDI Sigorta'ya konuk olacak
12:26  Kırlarelispor'un tek hedefi final oynamak
12:24  TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene: Güçlü bir gruptayız
23.01.2020 12:30:05