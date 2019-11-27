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Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın'dan Gençlerbirliği uyarısı

Süper Lig'de topladığı 19 puanla 6. sıraya yerleşen Yeni Malatyaspor, ligin 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

27.11.2019 10:25 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:26Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın'dan Gençlerbirliği uyarısı
Süper Lig'de topladığı 19 puanla 6. sıraya yerleşen Yeni Malatyaspor, ligin 13. haftasında deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Süper Lig'de Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde istikrarlı bir performansla yoluna devam eden Yeni Malatyaspor, 29 Kasım Cuma günü saat 20.30'da deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına yaptığı kondisyon ağırlıklı çalışmayla devam etti. Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana Hadebe dışındaki bütün futbolcular katıldı.
Hadebe'nin milli maç için gittiği ülkesinde pasportunda yaşanan bir sorundan dolayı henüz dönemediği belirtildi.
Antrenmanda düz koşunun ardından kondisyon çalışması yapıldı. Antrenman öncesi oyuncularıyla kısa toplantı yapan Sergen Yalçın, cuma günü deplasmanda zor bir maça çıkacaklarını söyledi.
Yeni Malatyaspor yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
(İHA)

Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Sergen Yalçın, Güncel

Kaynak: İHA

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