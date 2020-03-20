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Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın'ın gidişi takıma yaramadı

Süper Lig'de kötü bir süreç yaşayan Yeni Malatyaspor'da ilk yarının sonunda yolların ayrıldığı Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın gidişi sarı-kırmızılı takıma yaramadı.

20.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:50
Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın'ın gidişi takıma yaramadı
Süper Lig'de kötü bir süreç yaşayan Yeni Malatyaspor'da ilk yarının sonunda yolların ayrıldığı Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın gidişi sarı-kırmızılı takıma yaramadı.
Sarı-kırmızılılar, ligin 15. haftasındaki Beşiktaş galibiyetinin ardından çıktığı 11 maçta 9 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Kayserispor'a 2-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da önlenemez düşüş sürdü. Sarı-kırmızılılar, Hikmet Karaman ile çıktığı 3 maçtan 1 puan çıkarabildi. Oynadığı son 17 maçtan 1 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyet alarak kötü gidişatını durduramayan Yeni Malatyaspor, bu süreçte sadece 9 puan toplayabildi. Sergen Yalçın'dan bayrağı devralan Kemal Özdeş ile kötü gidişe dur diyemeyen Yeni Malatyaspor, Özdeş'ten sonra göreve gelen Hikmet Karaman ile de umduğunu bulmadı. Sarı kırmızılı takım 26. hafta sonunda puan tablosunda 25 puanla 15. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımın kötü gidişatı istatistiklere de yansıdı.
İlk yarının ardından Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Malatya ekibi, sonraki süreçte Yalçın dönemini arar oldu.
Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın ile 17 hafta sonunda topladığı 24 puana ikinci yarıda iki farklı teknik direktör ile sadece 1 puan ekleyebildi.
(Mehmet Türel/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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