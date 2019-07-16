16.07.2019 13:53
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Yeni Malatyaspor'da sezon hazırlıkları

Yeni Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun hazırlıklarına devam etti.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çalışmalarına devam eden sarı-siyahlı futbolcular, günün ilk idmanına kondisyon hareketleriyle başladı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle devam eden idmanda iki gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalıştı.
Sarı-siyahlılar, günün ikinci çalışmasını akşam saatlerinde gerçekleştirecek.
Öte yandan Beşiktaş ile sözleşmesi biten Gökhan Töre ile anlaşıldığını duyuran Malatya ekibinin, resmi imzaların atılmasının ardından futbolcuyu kampa getireceği öğrenildi.
Gökhan Töre'nin akşam saatlerinde Topuk Yaylası'na geleceği, yarın ise takımla çalışacağı belirtildi.
Kaynak: AA
Yeni Malatyaspor, Topuk Yaylası, Spor

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