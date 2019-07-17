17.07.2019 16:26
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Yeni Malatyaspor'da sezon hazırlıkları

Yeni Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde çalışmalarına devam eden Malatya ekibi, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmana kondisyon ve koşuyla başladı.
Sarı-siyahlılar, ısınma hareketleriyle devam eden idmanı 5'e 2 top kapma çalışması, reaksiyon sürati ve çift kale maç yaparak tamamladı.
Bu arada takımın yeni transferi Gökhan Töre'nin yarınki antrenmana katılacağını öğrenildi.
Malatya ekibi, yarın saat 14.00'te Topuk Yaylası Tesisleri'nde Demir Grup Sivasspor ile hazırlık maçı oynayacak.
Kaynak: AA
Yeni Malatyaspor, Topuk Yaylası, Malatya, Spor

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