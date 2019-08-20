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Yeni Malatyaspor'da Trabzon maçı hazırlıkları yarın başlayacak

Süper Lig'in 1. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i 3-0 yenerek lige moralli başlayan Yeni Malatyaspor'da 2. haftada oynanacak Trabzonspor müsabakasının hazırlıkları yarın başlayacak.

20.08.2019 14:16 Yeni Malatyaspor'da Trabzon maçı hazırlıkları yarın başlayacak
Süper Lig'in 1. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i 3-0 yenerek lige moralli başlayan Yeni Malatyaspor'da 2. haftada oynanacak Trabzonspor müsabakasının hazırlıkları yarın başlayacak.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı ilk lig müsabakasında oynadığı futbol ve aldığı sonuçla taraftarını memnun eden sarı-kırmızılı takımda M. Başakşehir maçı sonrası futbolculara verilen izin yarın sona erecek ve Trabzonspor hazırlıkları için takım yarın Nurettin Soykan Tesisleri'nde toplanarak akşam saatlerinde bir antrenman gerçekleştirecek.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı düzelen Gökhan Töre'nin de çalışmalarda yer alacağı ifade edilirken, tedavisi için Belgrad'da bulunan sağ bek Issam Chebake'nin ise Trabzonspor maçında da sahadaki yerini alamayacağı belirtildi. Yeni Malatyaspor'da kart cezalısı oldukları için Başakşehir maçında forma giyemeyen Arturo Mina ve Mustafa Akbaş'ın da cezaları sona erdi.

Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını cuma gününe kadar Malatya'da sürdürdükten sonra cumartesi günü Trabzon'a gidecek. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Başakşehir, Trabzon, Spor

Kaynak: İHA

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