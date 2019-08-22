Haberler» Spor» Haber

Yeni Malatyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'de yeni sezona M. Başakşehir galibiyetiyle başlayan Yeni Malatyaspor, 2. haftada deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

22.08.2019 12:04 Yeni Malatyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
Süper Lig'de yeni sezona M. Başakşehir galibiyetiyle başlayan Yeni Malatyaspor, 2. haftada deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmana Partizan maçında sakatlanan ve tedavisi için Belgrad'da bulunan Issam Chehabeke katılmadı. Faslı futbolcunun Trabzonspor maçında da kadroda yer alamayacağı belirtildi.

Antrenman öncesi saha ortasında bir toplantı yapan Sergen Yalçın, geçen haftaki futbol ve sonuç için bir kez daha futbolcularını kutlayarak, "Sezona galibiyetle başlamak önemliydi. Her birinizin performansından gayet memnunum. Hepinizin formayı almak için ortaya koyacağınız gayret emin olun beni ziyadesiyle memnun edecektir. Bu anlamda iyi olan, çok çalışan formanın sahibi olacaktır" dedi.

Takım daha sonra düz koşu ve 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Son bölümde ise koordinasyon ve pas çalışması yapıldı. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Başakşehir, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
14:04   Beşiktaş Kulübü, Fransız futbolcu Georges-Kevin N'Koudou'yu transfer ettiğini açıkladı.
14:02   Sivasspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
14:00   Beşiktaş Esports'ta maaş krizi
14:00   TEKSÜT Bandırma play-off geleneğini sürdürmek istiyor
13:59   Türkiye Avukat Spor Oyunları Samsun'da başlıyor
13:58   Twitter'da milyonları buluşturan #Hashtag 12 yaşına girdi
13:57   Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor