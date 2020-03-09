Yeni Malatyaspor'da Trabzonspor mesaisi sürüyor
Süper Lig'de erteleme maçında 11 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de Trabzonspor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
09.03.2020 13:05 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:05
Süper Lig'de erteleme maçında 11 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de Trabzonspor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor'da, Trabzonspor maçı öncesi eksik oyuncu sayısının fazlalığı dikkat çekiyor.
Issam Chebake, Teenage Hadebe ve Mustafa Akbaş kart cezalısı oldukları için Karim Hafez, Remi Wolter, Youssouf Ndayishimiye ve Vidar Kjartansson da oynama izinleri olmadıkları için Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılılar yarın yapacağı idmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.
(İHA)
Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor'da, Trabzonspor maçı öncesi eksik oyuncu sayısının fazlalığı dikkat çekiyor.
Issam Chebake, Teenage Hadebe ve Mustafa Akbaş kart cezalısı oldukları için Karim Hafez, Remi Wolter, Youssouf Ndayishimiye ve Vidar Kjartansson da oynama izinleri olmadıkları için Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılılar yarın yapacağı idmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.
(İHA)
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Yeni Malatyaspor'da Trabzonspor mesaisi sürüyor
Etiketler : Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Güncel
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı
Güncel
Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti
Güncel
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Güncel
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Güncel
Canan Karatay'ın açıklaması ile turşucuların satışları patladı
Güncel
Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı