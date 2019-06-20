20.06.2019 17:38
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Yeni Malatyaspor'da transfer

Yeni Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, Fildişi Sahilli futbolcu Moryke Fofana'yı transfer etti.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, Fildişi Sahilli futbolcu Moryke Fofana'yı transfer etti.
Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlılar, geçen sezon Atiker Konyaspor forması giyen 28 yaşındaki Moryke Fofana'yı kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formalı fotoğrafı paylaşılarak, "Evkur Yeni Malatyaspor'umuz, başarılı orta saha oyuncusu Moryke Fofana ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Evkur Yeni Malatyaspor'umuza hoş geldin Moryke Fofana." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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